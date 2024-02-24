Котельников Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Котельников Петр Андреевич???
Восприемник
1902
На рождении у брата Василия,у дочери Агафьи. Там же расписался, собственноручно.
Рождение ребёнка
08.03.1905
Дочь: Котельникова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Котельникова Ефросиния Афанасиевна
Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: Дмитрий Петрович Кот-в (брат отца) и Анна Петровна (сестра отца) Котель-ва.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно