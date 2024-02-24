Котельников Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котельников Петр Андреевич???

Мать: не указана

Восприемник
1902
На рождении у брата Василия,у дочери Агафьи. Там же расписался, собственноручно.
Рождение ребёнка
08.03.1905

Дочь: Котельникова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Котельникова Ефросиния Афанасиевна

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: Дмитрий Петрович Кот-в (брат отца) и Анна Петровна (сестра отца) Котель-ва.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова Ефросиния Афанасиевна

Смерть
Неизвестно
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