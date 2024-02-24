Котельникова Ефросиния Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотельникова Ефросиния Афанасиевна

Котельникова Ефросиния Афанасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1905

Дочь: Котельникова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Котельников Михаил Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: Дмитрий Петрович Кот-в (брат отца) и Анна Петровна (сестра отца) Котель-ва.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close