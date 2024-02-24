Котельникова Ефросиния Афанасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1905
Дочь: Котельникова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Котельников Михаил Петрович
Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: Дмитрий Петрович Кот-в (брат отца) и Анна Петровна (сестра отца) Котель-ва.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно