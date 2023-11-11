Митусева Зоя Гргорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусева Зоя Гргорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1950

Отец: Митусев Григорий Михайлович

Мать: Мтусева Федосья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухваркина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1976

Дочь: Николаева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1978

Сын: Ухваркин Петр Нииколаевиич

Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1982

Дочь: Севрюгина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1990

Дочь: Зиневич Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич

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