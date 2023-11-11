Митусева Зоя Гргорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ухваркина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1976
Дочь: Николаева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1978
Сын: Ухваркин Петр Нииколаевиич
Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1982
Дочь: Севрюгина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1990
Дочь: Зиневич Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ухваркин Николай Васильевич