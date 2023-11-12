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Ухваркин Петр Нииколаевиич
Ухваркин Петр Нииколаевиич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1978
Пол
Мужской
Отец
Ухваркин Николай Васильевич
1951 г.р.
Мать
Митусева Зоя Гргорьевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1978
Отец:
Ухваркин Николай Васильевич
Мать:
Митусева Зоя Гргорьевна
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