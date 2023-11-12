Ухваркин Петр Нииколаевиич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухваркин Петр Нииколаевиич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1978

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1978

Отец: Ухваркин Николай Васильевич

Мать: Митусева Зоя Гргорьевна

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