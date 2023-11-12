Николаева Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1976

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1976

Отец: Ухваркин Николай Васильевич

Мать: Митусева Зоя Гргорьевна

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