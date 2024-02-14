Насыров Габдрахман
Место рожденияЧувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово
Дата рождения24.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150971403/
Рождение ребёнка
26.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насырова (Насыров) Александра
Смерть
Неизвестно