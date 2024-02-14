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Насыров Габдрахман

Место рождения

Чувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово

Дата рождения

24.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911

Отец: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Мать: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150971403/
Рождение ребёнка
26.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова (Насыров) Александра

Смерть
Неизвестно

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