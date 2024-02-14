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Насырова Файза Мухаметфаизовна

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

13.05.1877

Дата смерти

07.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877

Отец: Мухаметфаиз Ибатулла Улы

Мать: Завадалгаян Вали Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Сулейман

Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Насыров Кадыр

Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Насыров Хамит

Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: (Насырова) Зубайда

Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Насыров Габдрахман

Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Смерть
07.09.1965

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