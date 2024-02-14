Насырова Файза Мухаметфаизовна
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения13.05.1877
Дата смерти07.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877
Отец: Мухаметфаиз Ибатулла Улы
Мать: Завадалгаян Вали Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Сулейман
Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Насыров Кадыр
Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Насыров Хамит
Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: (Насырова) Зубайда
Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев
Рождение ребёнка
24.12.1911
Сын: Насыров Габдрахман
Отец ребёнка: Насыров Габдулазян Габделкавиев
Смерть
07.09.1965