Малышева Агриппина Яковлевна Лукина
женский, родилась 1867, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
Супруги
Малышев Федор Филиппович02.02.1868 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.06.1886
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Коновалова Екатерина Федоровна Малышева
Отец ребёнка: Малышев Федор Филиппович
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно