Малышева Агриппина Яковлевна Лукина 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Малышева Агриппина Яковлевна Лукина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1867, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Супруги
Малышев Федор Филиппович02.02.1868 г.р.
Дети
Коновалова Екатерина Федоровна Малышева1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
29.06.1886

Муж: Малышев Федор Филиппович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Коновалова Екатерина Федоровна Малышева

Отец ребёнка: Малышев Федор Филиппович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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