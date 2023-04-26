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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Малышева Агриппина Лукина
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукин (однодворец) Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лазарева Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кузнецова Мария Лукина
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно