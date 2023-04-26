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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Малышева Агриппина Лукина

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукин (однодворец) Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лазарева Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кузнецова Мария Лукина

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Яков Михайлович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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