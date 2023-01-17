Волкова Анна Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Алексей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно