Волкова Анна Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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