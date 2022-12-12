Волков Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Волков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Козминична
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Козминична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804