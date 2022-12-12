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Волков Алексей Ильич

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Волков Илья Михайлович

Мать: Волкова Степанида Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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