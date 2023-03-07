Волкова Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти07.03.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Волков Влас Ильич
Отец ребёнка: Волков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Волков Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Волков Алексей Ильич
Отец ребёнка: Волков Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1805