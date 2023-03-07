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Волкова Степанида Ивановна

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1730

Дата смерти

07.03.1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Волков Влас Ильич

Отец ребёнка: Волков Илья Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Волков Илья Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Волков Алексей Ильич

Отец ребёнка: Волков Илья Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Илья Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.03.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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