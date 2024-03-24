Просвирина (Пчельникова) Эсфирь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирина (Пчельникова) Эсфирь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: Пчельников Николай Михеевич

Мать: Капиталина Александровна

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