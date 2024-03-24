Капиталина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капиталина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Просвирина Эсфирь

Отец ребёнка: Пчельников Николай Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лия

Отец ребёнка: Пчельников Николай Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Пчельников Николай Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчельников Николай Михеевич

Смерть
Неизвестно
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