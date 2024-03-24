Капиталина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Просвирина Эсфирь
Отец ребёнка: Пчельников Николай Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лия
Отец ребёнка: Пчельников Николай Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Пчельников Николай Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно