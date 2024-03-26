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Пчельников Николай Михеевич

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Место рождения

Пичугина, Елгайская волость, Томский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

После 1951

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Пчельников Михей Фролович

Мать: Пчельникова Екатерина Михайловна

Пичугина, Елгайская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Просвирина Эсфирь

Мать ребёнка: Капиталина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лия

Мать ребёнка: Капиталина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Капиталина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капиталина Александровна

Смерть
После 1951
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Неизвестно
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