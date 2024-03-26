Пчельников Николай Михеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиПосле 1951
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Просвирина Эсфирь
Мать ребёнка: Капиталина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лия
Мать ребёнка: Капиталина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Капиталина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капиталина Александровна
Смерть
После 1951
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Неизвестно