Мамонтова Александра Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мамонтов Василий Петрович
Отец ребёнка: Мамонтов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыженская Дуся Петровна
Отец ребёнка: Мамонтов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамонтов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно