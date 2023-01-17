Мамонтова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Александра Андреевна

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Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамонтов Василий Петрович

Отец ребёнка: Мамонтов Пётр Иванович

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыженская Дуся Петровна

Отец ребёнка: Мамонтов Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Иван Петрович

Отец ребёнка: Мамонтов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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