Мамонтов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мамонтов Василий Петрович
Мать ребёнка: Мамонтова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыженская Дуся Петровна
Мать ребёнка: Мамонтова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно