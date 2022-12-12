Мамонтов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтов Пётр Иванович

Мамонтов Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамонтов Василий Петрович

Мать ребёнка: Мамонтова Александра Андреевна

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыженская Дуся Петровна

Мать ребёнка: Мамонтова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Иван Петрович

Мать ребёнка: Мамонтова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close