Петрова Фекла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петров Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Петрова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Петрова) Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Петрова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович
Смерть
Неизвестно