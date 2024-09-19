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Петрова Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Селиверстович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Петров Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Петров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Петрова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Петрова) Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Петрова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Селиверстович

Смерть
Неизвестно

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