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Петров Леонтий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Петров Василий Селиверстович

Мать: Петрова Фекла Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Параскева Федотовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Петров Игнат Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрова Параскева Федотовна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Петрова) Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Петрова Параскева Федотовна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Петров Самуил Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрова Параскева Федотовна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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