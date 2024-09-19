Петров Леонтий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Петрова Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Петрова) Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Петрова Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Петрова Параскева Федотовна
Смерть
Неизвестно