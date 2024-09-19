Петров Василий Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петров Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Петрова) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Петрова) Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Петрова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна
Смерть
Неизвестно