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Петров Василий Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Петров Сильвестр Степанович

Мать: Петрова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Петров Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Петров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Петрова) Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Петрова) Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Петрова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Фекла Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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