Матрена Абрамова
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти08.10.1828 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Никифоров
Взята в деревне Озерье, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Петр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
28.05.1800 ст.
Сын: Максим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
24.11.1802 ст.
Сын: Меркул Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Смерть
08.10.1828 ст.
От старости