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Матрена Абрамова

Место рождения

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

08.10.1828 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерье, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никифоров

Взята в деревне Озерье, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Петр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.05.1800 ст.

Сын: Максим Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1802 ст.

Сын: Меркул Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
08.10.1828 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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