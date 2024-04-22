Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смерти16.10.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Алексей Никифоров
Мать: Матрена Абрамова
Бракосочетание
14.11.1807 ст.
Муж: Афанасий Алексеев
Бракосочетание
14.04.1811 ст.
Муж: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
08.05.1814 ст.
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
11.11.1816 ст.
Сын: Григорий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
18.10.1818 ст.
Дочь: Прасковья Данилова
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
01.10.1822 ст.
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Смерть
16.10.1822 ст.
От родов