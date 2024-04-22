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Евдокия Алексеева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

16.10.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Алексей Никифоров

Мать: Матрена Абрамова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.11.1807 ст.

Муж: Афанасий Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.04.1811 ст.

Муж: Даниил Матвеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.05.1814 ст.

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1816 ст.

Сын: Григорий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.10.1818 ст.

Дочь: Прасковья Данилова

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1822 ст.

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.10.1822 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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