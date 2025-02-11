Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин
мужской, родился 1852, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецКузьма Дементьев1819 г.р.
МатьТатьяна Семёнова1820 г.р.
Супруги
Мария Маркеллова1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кузьма Дементьев
Мать: Татьяна Семёнова
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
08.02.1872
Жена: Мария Маркеллова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно