Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Кузьма Дементьев1819 г.р.
Мать
Татьяна Семёнова1820 г.р.
Супруги
Мария Маркеллова1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кузьма Дементьев

Мать: Татьяна Семёнова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

39

Бракосочетание
08.02.1872

Жена: Мария Маркеллова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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