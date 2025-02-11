Кузьма Дементьев 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Дементьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
ДементийДо 1800 г.р.
Супруги
Татьяна Семёнова1820 г.р.
Дети
Федора Кузьмина1849 г.р.
Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Дементий

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семёнова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федора Кузьмина

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1852

Сын: Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шумкина Юлия Кузьмина

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лешин Егор Младший Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

39

Смерть
Неизвестно

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