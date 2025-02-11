Кузьма Дементьев
мужской, родился 1819, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецДементийДо 1800 г.р.
Супруги
Татьяна Семёнова1820 г.р.
Дети
Федора Кузьмина1849 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федора Кузьмина
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шумкина Юлия Кузьмина
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лешин Егор Младший Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно