Мария Маркеллова
женский, родилась 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьВасилиса Михайлова1815 г.р.
ОтецМаркелл Васильев1817 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Маркелл Васильев
Мать: Василиса Михайлова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
08.02.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно