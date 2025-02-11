Мария Маркеллова 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Маркеллова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Василиса Михайлова1815 г.р.
Отец
Маркелл Васильев1817 г.р.
Супруги
Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Маркелл Васильев

Мать: Василиса Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Бракосочетание
08.02.1872

Муж: Георгий Кузьмин Егор Старший Кузьмин / Георгий Кузьмин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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