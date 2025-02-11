Маркелл Васильев 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Маркелл Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1851, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Прохоров1777 г.р.
Мать
Ульяна1776 г.р.
Супруги
Василиса Михайлова1815 г.р.
Дети
Прохоров Аникей Маркеллов1843 г.р.
Прохоров Макар Маркеллов1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Василий Прохоров

Мать: Ульяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Михайлова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прохоров Аникей Маркеллов

Мать ребёнка: Василиса Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Прохоров Макар Маркеллов

Мать ребёнка: Василиса Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Маркеллова

Мать ребёнка: Василиса Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Смерть
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

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