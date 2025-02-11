Маркелл Васильев
мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1851, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Прохоров1777 г.р.
МатьУльяна1776 г.р.
Супруги
Василиса Михайлова1815 г.р.
Дети
Прохоров Аникей Маркеллов1843 г.р.
Прохоров Макар Маркеллов1846 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Василий Прохоров
Мать: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прохоров Аникей Маркеллов
Мать ребёнка: Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Маркеллова
Мать ребёнка: Василиса Михайлова
Место жительства
1850
Смерть
1851
Место жительства
1858