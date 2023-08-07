Каламашкина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926
Отец: Каламашкин Василий
Мать: Каламашкина Пелагея
Рождение ребёнка
22.08.1951
Сын: Смирнов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1954
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
Неизвестно