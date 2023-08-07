Каламашкина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каламашкина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926

Отец: Каламашкин Василий

Мать: Каламашкина Пелагея

Рождение ребёнка
22.08.1951

Сын: Смирнов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1954

Сын: Смирнов Юрий Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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