Смирнов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1927
Отец: Смирнов Михаил
Мать: Кошкина Елизавета
Рождение ребёнка
22.08.1951
Сын: Смирнов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Каламашкина Татьяна Васильевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1954
Мать ребёнка: Каламашкина Татьяна Васильевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
Неизвестно