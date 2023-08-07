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Смирнов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1927

Отец: Смирнов Михаил

Мать: Кошкина Елизавета

Рождение ребёнка
22.08.1951

Сын: Смирнов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Каламашкина Татьяна Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1954

Сын: Смирнов Юрий Федорович

Мать ребёнка: Каламашкина Татьяна Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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