Каламашкина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каламашкина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Каламашкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Каламашкин Василий

Рождение ребёнка
13.02.1937

Дочь: Распопова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Каламашкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каламашкина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Каламашкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каламашкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Каламашкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каламашкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Каламашкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каламашкин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Каламашкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каламашкина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Каламашкин Василий

Смерть
Неизвестно
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