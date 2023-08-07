Каламашкина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Каламашкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Каламашкин Василий
Рождение ребёнка
13.02.1937
Дочь: Распопова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Каламашкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каламашкина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Каламашкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каламашкин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Каламашкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каламашкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Каламашкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каламашкин Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Каламашкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каламашкина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Каламашкин Василий
Смерть
Неизвестно