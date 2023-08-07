Распопова (Каламашкина) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова (Каламашкина) Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937

Отец: Каламашкин Василий

Мать: Каламашкина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Степанович

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Смерть
Неизвестно
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