Распопова (Каламашкина) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937
Отец: Каламашкин Василий
Мать: Каламашкина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий Степанович
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Смерть
Неизвестно