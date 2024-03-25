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Несмеянов Симан Филатович

Место рождения

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1745

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Несмеянов Филат Иванович

Мать: Несмеянова ?

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несмеянова Фёкла

Место жительства
Неизвестно
Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1765

Сын: Несмеянов Василий (Старший) Саманович

Мать ребёнка: Несмеянова Фёкла

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Несмеянов Василий (Младший) Симонович

Мать ребёнка: Несмеянова Фёкла

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1812
Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край

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