Несмеянов Симан Филатович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Несмеянов Филат Иванович
Мать: Несмеянова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Несмеянова Фёкла
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Несмеянов Василий (Старший) Саманович
Мать ребёнка: Несмеянова Фёкла
Рождение ребёнка
1777
Сын: Несмеянов Василий (Младший) Симонович
Мать ребёнка: Несмеянова Фёкла
Смерть
1812