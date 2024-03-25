Несмеянова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несмеянова Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Несмеянов Василий (Старший) Саманович

Отец ребёнка: Несмеянов Симан Филатович

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Несмеянов Василий (Младший) Симонович

Отец ребёнка: Несмеянов Симан Филатович

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несмеянов Симан Филатович

Место жительства
Неизвестно
Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
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