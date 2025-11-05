Спиридонов Александр
мужской, родился Неизвестно
ОтецСпиридонов АлександрНеизвестно г.р.
МатьСпиридонова (Спиридонова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
(Спиридонова) МаринаНеизвестно г.р.
(Спиридонова) СветланаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спиридонова) Светлана
Мать ребёнка: Спиридонова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спиридонова) Марина
Мать ребёнка: Спиридонова Надежда