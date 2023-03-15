Спиридонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Владимир
Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Николай
Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Сергей
Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1937
Дочь: Иванова (Спиридонова) Анна
Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария
Рождение ребёнка
20.08.1945
Смерть
Неизвестно