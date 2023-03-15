Спиридонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

1937 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Степан

Мать: Спиридонова (Мамонова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Владимир

Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай

Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Сергей

Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
15.05.1937

Дочь: Иванова (Спиридонова) Анна

Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
20.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Смерть
Неизвестно

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