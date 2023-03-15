Спиридонова (Спиридонова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Спиридонова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Григорий

Мать: Спиридонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Владимир

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Сергей

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
15.05.1937

Дочь: Иванова (Спиридонова) Анна

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
20.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Смерть
Неизвестно

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