Порохова (Смицкая) Тамара Христофоровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1981
Дочь: Смирнова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Порохов Сергей Юрьевич
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.09.1983
Дочь: Исаева Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Порохов Сергей Юрьевич
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.08.1987
Дочь: Тугай Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Порохов Сергей Юрьевич
Потсдам, ГДР
Бракосочетание
Неизвестно