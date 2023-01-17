Порохова (Смицкая) Тамара Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порохова (Смицкая) Тамара Христофоровна

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Место рождения

Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

12.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
29.09.1981

Дочь: Смирнова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Порохов Сергей Юрьевич

Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.09.1983

Дочь: Исаева Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Порохов Сергей Юрьевич

Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.08.1987

Дочь: Тугай Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Порохов Сергей Юрьевич

Потсдам, ГДР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порохов Сергей Юрьевич

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