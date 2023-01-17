Смирнова (Порохова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Порохова) Елена Сергеевна

Смирнова (Порохова) Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

29.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1981

Отец: Порохов Сергей Юрьевич

Мать: Порохова Тамара Христофоровна

Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close