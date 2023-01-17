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Смирнова (Порохова) Елена Сергеевна
Смирнова (Порохова) Елена Сергеевна
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Место рождения
Камень-Рыболов
, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Дата рождения
29.09.1981
Пол
Женский
Отец
Порохов Сергей Юрьевич
1957 г.р.
Мать
Порохова (Смицкая) Тамара Христофоровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1981
Отец:
Порохов Сергей Юрьевич
Мать:
Порохова Тамара Христофоровна
Камень-Рыболов
, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
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