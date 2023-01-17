Порохов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957
Рождение ребёнка
29.09.1981
Дочь: Смирнова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Порохова Тамара Христофоровна
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.09.1983
Дочь: Исаева Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Порохова Тамара Христофоровна
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.08.1987
Дочь: Тугай Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Порохова Тамара Христофоровна
Потсдам, ГДР
Бракосочетание
Неизвестно