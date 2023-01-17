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Порохов Сергей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957

Отец: Порохов Юрий Васильевич

Мать: Порохова Валентина Капитоновна

Рождение ребёнка
29.09.1981

Дочь: Смирнова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Порохова Тамара Христофоровна

Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.09.1983

Дочь: Исаева Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Порохова Тамара Христофоровна

Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.08.1987

Дочь: Тугай Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Порохова Тамара Христофоровна

Потсдам, ГДР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порохова Тамара Христофоровна

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