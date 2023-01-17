Блинова Параскева Димитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти13.04.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Атминская волость д. Сорва
Рождение ребёнка
28.11.1774 ст.
Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Блинова Параскева Зотова
Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодора Зотова
Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евфросиния Зотова
Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евфимия Зотова
Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мелания Зотова
Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.04.1809 ст.