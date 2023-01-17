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Блинова Параскева Димитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

13.04.1809 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Атминская волость д. Сорва
Рождение ребёнка
28.11.1774 ст.

Сын: Блинов Степан Зотович

Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Блинова Параскева Зотова

Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодора Зотова

Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евфросиния Зотова

Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евфимия Зотова

Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Блинов Михаил Зотович

Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мелания Зотова

Отец ребёнка: Блинов Зоть Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Зоть Макарович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.04.1809 ст.
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