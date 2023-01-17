Блинов Степан Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Степан Зотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1774 ст.

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1774 ст.

Отец: Блинов Зоть Макарович

Мать: Блинова Параскева Димитрева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафия Степановна

Мать ребёнка: Блинова Устина Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Устина Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1851
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