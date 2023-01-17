Блинов Степан Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1774 ст.
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1774 ст.
Отец: Блинов Зоть Макарович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафия Степановна
Мать ребёнка: Блинова Устина Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Устина Игнатьева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1851