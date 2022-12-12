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Блинова Устина Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.12.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафия Степановна

Отец ребёнка: Блинов Степан Зотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Степан Зотович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.12.1860 ст.
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