Блинова Устина Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти06.12.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафия Степановна
Отец ребёнка: Блинов Степан Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.12.1860 ст.