Блинов Михаил Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Блинов Зоть Макарович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1812 ст.
1812г. MK г. Нолинск (жених дер. Дудинской/невеста Ботылинского прихода дер. Ботыли крест. Никифора Петрова Шихова дочь) ф. 237 оп. 75 д. 833
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Блинова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Блинова (Шихова) Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.
Дочь: (Блинова) Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Блинова (Шихова) Марфа Никифорова
Смерть
1856