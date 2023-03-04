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Блинов Михаил Зотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Блинов Зоть Макарович

Мать: Блинова Параскева Димитрева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1812 ст.

Жена: Блинова (Шихова) Марфа Никифорова

1812г. MK г. Нолинск (жених дер. Дудинской/невеста Ботылинского прихода дер. Ботыли крест. Никифора Петрова Шихова дочь) ф. 237 оп. 75 д. 833
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Блинова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Блинова (Шихова) Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.

Дочь: (Блинова) Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Блинова (Шихова) Марфа Никифорова

Смерть
1856

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