Блинова (Шихова) Марфа Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1812 ст.
1812г. MK г. Нолинск (жених дер. Дудинской/невеста Ботылинского прихода дер. Ботыли крест. Никифора Петрова Шихова дочь) ф. 237 оп. 75 д. 833
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Блинова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Зотович
Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.
Дочь: (Блинова) Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Зотович
Смерть
До 1858