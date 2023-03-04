Блинова (Шихова) Марфа Никифорова 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блинова (Шихова) Марфа Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1812 ст.

Муж: Блинов Михаил Зотович

1812г. MK г. Нолинск (жених дер. Дудинской/невеста Ботылинского прихода дер. Ботыли крест. Никифора Петрова Шихова дочь) ф. 237 оп. 75 д. 833
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Блинова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Зотович

Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.

Дочь: (Блинова) Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Зотович

Смерть
До 1858

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