Горшков Митрофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Вахтина Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Горшкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
23.11.1919
Сын: Горшков Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
30.11.1921
Сын: Горшков Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горшков Яков Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Горшков Владимир Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горшков Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
13.12.1932
Дочь: Горшкова Полина Митрофановна
Мать ребёнка: Горшкова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно