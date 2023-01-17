Горшкова (Скрыльникова) Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти?.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Вахтина Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1919
Сын: Горшков Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1921
Сын: Горшков Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горшков Яков Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Горшков Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горшков Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1932
Дочь: Горшкова Полина Митрофановна
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1976