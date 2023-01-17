Горшкова (Скрыльникова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Скрыльникова) Анна Герасимовна

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Место рождения

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Вахтина Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1919

Сын: Горшков Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.11.1921

Сын: Горшков Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Горшков Яков Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Горшков Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Горшков Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1932

Дочь: Горшкова Полина Митрофановна

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Иванович

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Митрофан Иванович

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.09.1976
Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
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