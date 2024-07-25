Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бартенева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Бартенев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Бартенев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бартенев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Ханафиевна
Отец ребёнка: Бетрединов Ханафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ханафиевна
Отец ребёнка: Бетрединов Ханафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бетрединов Ханафий
Смерть
2021