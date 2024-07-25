Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Смирнов Пётр

Мать: Суматова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бартенева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Бартенев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Бартенев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бартенев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Ханафиевна

Отец ребёнка: Бетрединов Ханафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ханафиевна

Отец ребёнка: Бетрединов Ханафий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетрединов Ханафий

Смерть
2021

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