Бартенев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бартенева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Петровна
Смерть
Неизвестно