Суматова Прасковья Ивановна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суматова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Суматов Андриан Михайлович

Мать: Суматова Екатерина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр

Рождение ребёнка
1950

Сын: Валерий (Валентин) Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр

Рождение ребёнка
1954

Сын: Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр

Рождение ребёнка
1961

Сын: Владимир Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр

Рождение ребёнка
1970

Сын: Александр Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр

Смерть
1972

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