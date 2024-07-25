Суматова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1950
Сын: Валерий (Валентин) Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1954
Сын: Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1961
Сын: Владимир Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Рождение ребёнка
1970
Сын: Александр Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Пётр
Смерть
1972