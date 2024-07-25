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Суматов Андриан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

20.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Суматов Михаил Фаддеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зверева (Суматова) Анна Андриановна

Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна

Смерть
20.11.1914
Рождение ребёнка
13.12.1921

Дочь: Суматова Анастасия Андриановна

Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Суматова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.03.1931

Сын: Суматов Павел Андрианович (Иванович)

Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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