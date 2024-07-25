Суматов Андриан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти20.11.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Суматов Михаил Фаддеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зверева (Суматова) Анна Андриановна
Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна
Смерть
20.11.1914
Рождение ребёнка
13.12.1921
Дочь: Суматова Анастасия Андриановна
Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Суматова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.03.1931
Сын: Суматов Павел Андрианович (Иванович)
Мать ребёнка: Суматова Екатерина Тимофеевна
Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область