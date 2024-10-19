Малукало Кирилл Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярошок (Малукало) Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Малукало Николай Кириллович
Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна
Рождение ребёнка
06.01.1836 ст.
Дочь: Малукало Домникия Кирилловна
Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна
Восприемник
23.06.1843 ст.
Агриппина Григорьевна Орловская
Восприемник
19.09.1843 ст.
Евфросинья Петровна Левоненко
Смерть
После 1843