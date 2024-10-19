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Малукало Кирилл Еремеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Малукало Еремей Емельянович

Мать: Малукало Марфа Романовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малукало Пётр Кириллович

Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярошок (Малукало) Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Малукало Николай Кириллович

Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1836 ст.

Дочь: Малукало Домникия Кирилловна

Мать ребёнка: Малукало (Котляревская) Елена Захаровна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
23.06.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
Агриппина Григорьевна Орловская
Восприемник
19.09.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
Евфросинья Петровна Левоненко
Смерть
После 1843
Покровское, Чернігівська область

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